Критики пришли в восторг от экранизации Gran Turismo от режиссера "Района #9" ©

Фильм по мотивам культового автосимулятора Gran Turismo получил первые отзывы критиков, и они оказались крайне положительные. Ленту, основанную на реальной истории подростка, игравшего в Gran Turismo и мечтавшего стать настоящим гонщиком, называют одной из лучших экранизаций видеоигры. Вот что пишут представители западной прессы о фильме Нила Бломкампа («Район №9»):

Фильм Gran Turismo стал победителем», — написал в Твиттере ведущий Брэндон Дэвис. — Шокирующая правдивая история, рассказанная здесь, перекликается с большинством экранизаций видеоигр. Меня зацепила особенно вторая половина фильма. Отличные гонки с творческими подходами для геймеров. Отличная работа Дэвида Харбора и Арчи Мадекве. Хороший фильм!

Перри Немирофф из Collider пишет:

Gran Turismo — это надежная адаптация! Они очень здорово вплели в фильм игровые визуальные эффекты — и стиль Нила Бломкампа для фильма в целом, если уж на то пошло. Текстура, которая делает все это интуитивно понятным и действительно приближает вас к персонажам и действию.

Gran Turismo удается сочетать безудержную страсть лучших спортивных фильмов, забавные детали и отсылки к фильмам о видеоиграх, а также вдохновляющий драйв и веру в великие биографические фильмы, — пишет критик Кой Жандро.

Смело добавляйте Gran Turismo в список невероятных адаптаций видеоигр этого года, — пишет Роберт Батлер III. — Эпическая спортивная игра с турбонаддувом, которая точно знает, когда нужно ускориться или замедлить темп. Звезда Арчи Мадекве воплощает в себе проворного отважного игрока внутри каждого из нас. Дэвид Харбор затмевает всех.

Gran Turismo выходит в прокат 11 августа 2023 года.