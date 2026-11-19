Разработчики неофициального проекта Gran Turismo 3: PC Enhanced выпустили компьютерную версию знаменитой гоночной игры с PlayStation 2. Порт сохраняет оригинальную графику, повышая её чёткость, поддерживает высокую частоту кадров и использует многопоточность для улучшения производительности. Интерфейс и угол обзора автоматически подстраиваются под размер экрана.

В настройках доступны разрешение, суперсэмплинг до 400%, FXAA, MSAA и AGSS, анизотропная фильтрация до 16x, отражения, дальность прорисовки и детализация. Можно включать камеру из салона, менять поле зрения и создавать собственные ракурсы. Меню вызывается клавишей F2 или кнопкой Home на контроллере.

В гонке может участвовать до 32 автомобилей. Предусмотрены настройки сцепления с дорогой, мощности, износа шин и покрытия трассы, поддержка педали сцепления, H-образного переключателя передач и реалистичного переключения скоростей. Для игры вдвоём есть горизонтальный и вертикальный разделённый экран или отдельный монитор.

Доступны случайные трассы и призовые автомобили, неограниченный гараж, дополнительные стартовые деньги и три испытания: ежедневная потеря средств, снижение мощности машины и постепенное сокращение трасс. Лаунчер управляет модами, текстурами и сохранениями. Можно добавлять собственную музыку MP3/WAV, видеоролики, шрифты и плагины движка. Поддерживаются клавиатура, мышь, контроллеры и рули, но сетевую игру проект не добавляет.

Порт распространяется без ресурсов оригинальной игры: для запуска необходима собственная копия Gran Turismo 3.