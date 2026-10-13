Эмулятор RPS5S3 позволяет запускать Gran Turismo 5 с PS3 на взломанной PS5, используя оригинальный диск

На взломанной PS5 удалось запустить Gran Turismo 5 с оригинального диска для PS3 с помощью RPS5S3 — экспериментального эмулятора, созданного сообществом моддеров. Демонстрация была опубликована пользователем Sword (@sword_pdf) и стала продолжением тестов на обратную совместимость, проводимых сообществом; ранее энтузиастам также удалось запустить игры для PS2 на модифицированных консолях.

На видео Sword вставляет оригинальный диск с Gran Turismo 5 в PS5 и запускает игру через эмулятор RPS5S3. Это решение не работает на стандартных консолях и не является официальной функцией Sony, так как требует наличия взломанной PS5 и программного обеспечения, разработанного силами сообщества.

«Сначала диски для PS2. Теперь — диски для PS3», — написал Sword, анонсируя тест. По его словам, цель проекта — объединить игры всех пяти поколений PlayStation на одной консоли.

В видеоролике Sword показано, как физическая копия Gran Turismo 5 (изначально выпущенной для PS3) запускается в новом эмуляторе. Однако пока проект находится на ранней стадии разработки, и не существует публичного списка, позволяющего узнать, какие ещё игры работают корректно.

Также пока нет полноценной общедоступной версии RPS5S3 с документацией, подобной той, что сопровождает более зрелые проекты в сфере эмуляции. Таким образом, эта демонстрация доказывает, что Gran Turismo 5 работает в данных конкретных условиях, однако на ее основании нельзя сделать вывод о том, что вся библиотека игр для PS3 уже совместима с новой консолью.

Этот результат представляет особый интерес, поскольку официально PS5 не обеспечивает широкой обратной совместимости с играми для PS3. Архитектура Cell, использовавшаяся в консоли предыдущего поколения, существенно усложнила задачу эмуляции, и компания Sony так и не предложила для PS5 решения, позволяющего просто вставить диск с игрой для PS3 и начать играть.