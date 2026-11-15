Gran Turismo 5 запустили на ПК в 4K с RTX 5080 и Ryzen 7 9800X3D - фанатский порт работает без эмулятора PS3

Культовая гоночная игра Gran Turismo 5, выпущенная эксклюзивно для PlayStation 3 в 2010 году, теперь запускается на ПК благодаря неофициальному проекту Project Tourline 5.

Главная особенность Project Tourline 5 заключается в использовании технологии статической рекомпиляции. В отличие от традиционной эмуляции PlayStation 3, разработчики преобразуют оригинальный исполняемый код игры в инструкции, которые могут выполняться непосредственно на современных процессорах архитектуры x64. Для вывода графики используется Direct3D 12, благодаря чему Gran Turismo 5 работает как нативное приложение Windows без необходимости запускать эмулятор во время игрового процесса.

Демонстрация проводилась на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокартой ZOTAC GeForce RTX 5080 SOLID OC White Edition и 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6000. Система работала под управлением Windows 11 Pro, а изображение выводилось на телевизор LG C4 OLED с частотой обновления 144 Гц. Несмотря на упоминание 4K и 60 FPS в названии видео, разработчик проекта пока не гарантирует стабильную производительность на этом уровне. В официальной документации отмечается, что на некоторых трассах частота кадров может опускаться ниже 60 FPS, а при компиляции новых шейдеров возможны кратковременные зависания.

На данный момент Project Tourline 5 находится на ранней стадии разработки. Игра уже способна загружать главное меню и запускать гонки в аркадном режиме, однако отдельные графические эффекты и другие компоненты всё ещё требуют доработки. Проект ориентирован на 64-разрядные версии Windows 10 и Windows 11 и использует американское издание Gran Turismo 5 с идентификатором BCUS98114 и обновлением 1.04.

Для использования порта необходима собственная копия Gran Turismo 5, поскольку репозиторий не содержит оригинальных игровых ресурсов, файлов прошивки или ключей. Исходный код и доступные сборки размещены на GitHub, где разработчик продолжает совершенствовать совместимость и производительность игры.