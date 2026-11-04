Аналитики: Gran Turismo 7 принесла Sony $840 миллионов при 12,7 млн проданных копий

Гоночный симулятор Gran Turismo 7, доступный на PS4 и PS5 с марта 2022 года, закрепил за собой статус одного из главных финансовых хитов Sony в текущем поколении. Согласно новым оценкам аналитической компании Alinea Analytics, флагманский тайтл от Polyphony Digital разошелся тиражом в 12,7 миллиона копий по всему миру, что принесло создателям около $840 миллионов дохода.

Благодаря таким показателям GT7 уверенно удерживает вторую строчку в списке самых успешных first-party релизов Sony этого поколения. Согласно статистическим отчетам, выше расположился только суперхит Marvel’s Spider-Man 2, чья выручка составляет $1,3 миллиарда. При этом автосимулятор демонстрирует отличную выносливость на дистанции, опережая многие другие внутренние студии PlayStation.

Аналитики также раскрыли интересную статистику распределения аудитории по платформам. Предсказуемо доминирует текущее поколение консолей: на долю PS5 пришлось 76,1% от общего объема продаж, в то время как уходящая на покой PS4 сгенерировала лишь 23,9%. Что касается формата дистрибуции на PS5, то здесь физические носители удерживают сильные позиции — на долю дисков пришлось 43,3% покупок.

Главным же свидетельством долгоиграющего успеха проекта стала его текущая активность. Спустя более чем четыре года с момента релиза игра сохраняет огромную и преданную базу фанатов. Так, в октябре 2026 года Gran Turismo 7 запустили 3 миллиона уникальных игроков, чему во многом способствует регулярная поддержка бесплатными контентными обновлениями со стороны разработчиков.