Авторы Gran Turismo 7 поделились подробностями про обновление 1.35 ©

В блоге PS Blog компания Sony раскрыла подробности обновления 1.35 для Gran Turismo 7 на PlayStation 4, PlayStation 5 и PS VR2. Обновление будет доступно для загрузки с 09:00 29 июня 2023 года. Среди грядущего контента - новые автомобили, меню и многое другое.

Что касается автомобилей, то для обновления 1.35 компания Polyphony Digital выбрала Aston Martin Valkyrie '21, Mitsubishi Lancer Evolution III GSR '95 и Subaru Impreza Sedan WRX STi '04. Кроме того, добавлена ливрея 'ANEST IWATA Racing RC F GT3', за рулем которой в SUPER GT выступает Игорь Омура Фрага. Ливрею можно выбрать при покупке Lexus RC F GT3 '17 в Brand Central.

Говоря о дополнительных меню в GT Café, мы находим Дополнительное меню № 24: "Subaru WRX" (с 26 уровня коллекционера) и Дополнительное меню № 25: "Mitsubishi Lancer Evolution" (с 30 уровня коллекционера).

Ко всему этому добавляются шесть новых событий Music Rally

В заключение, появились два новых раздела Scapes, а именно "Монтерей" и "Цветочное поле". Наконец, ниже вы можете посмотреть официальный трейлер обновления.