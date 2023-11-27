Авторы Gran Turismo объявили о сотрудничестве с легендарным итальянским домом моды Bulgari

Компания Gran Turismo объявила о сотрудничестве с итальянским домом моды Bulgari. О сотрудничестве было объявлено сегодня в довольно загадочном тизере, и хотя в ролике не так много информации, похоже, что мы можем ожидать от двух брендов чего-то очень экстравагантного.

Трейлер, в котором просто показаны механические элементы из Gran Turismo в сочетании с ювелирными изделиями Bulgari (разумеется, неясно различимыми на черном фоне), длится всего около тридцати секунд.

В описании трейлера говорится, что Bulgari и Gran Turismo "собираются удивить своими часами VisionGranTurismo и Bulgari Aluminium x Gran Turismo Special Edition Watches".

Судя по всему, Bulgari готовится выпустить новые часы по мотивам Gran Turismo, хотя пока не известно, появится ли в Gran Turismo 7 какой-либо новый контент по мотивам Bulgari.

Что бы мы ни ожидали от коллаборации Gran Turismo и Bulgari, она будет представлена в полном объеме 3 декабря, так что следите за дополнительной информацией.