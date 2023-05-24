Благодаря обновлению 1.34 игроки Gran Turismo 7 смогут менять двигатели ©

Тизер обновления Gran Turismo 7 в конце мая скрывает гораздо больше, чем обычная партия новых автомобилей: обновление 1.34 гоночной игры-симулятора от Polyphony Digital представляет Engine Change.

Маленькая революция, затеянная командой Казунори Ямаути, касается именно новой опции, позволяющей игрокам заменить двигатель. Для этого просто войдите в меню «Техническое обслуживание и автосервис» на экране GT Auto (после достижения 50-го уровня коллекционера). Сервис позволяет пользователям приобретать и устанавливать двигатели от других автомобилей на подходящие автомобили.

В обновлении Gran Turismo 7 от 24 мая также добавлена категория Ultimate в разделе «Тюнинг» — функция, доступная с 50-го уровня коллекционера, которая предоставляет дополнительные возможности обработки и установку редких деталей.

Обновления также добавляет дополнительные меню «Gran Turismo SEMA Awards» и «Group A» в GT Café, а также новые разделы Scapes «Национальный стадион» и «Озерный край».