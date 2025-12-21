Число ежемесячных игроков Gran Turismo 7 достигло 2 млн и продолжает расти

Создатель эксклюзивной для PS4 и PS5 гоночной игры Gran Turismo 7 сообщил, что количество ежемесячно активных игроков велико и продолжает расти.

В интервью GTPLanet на финале Gran Turismo World Series 2025 в Фукуоке, Япония, продюсер серии Казунори Ямаучи сообщил, что гоночная игра привлекает в среднем два миллиона ежемесячно активных пользователей, и это число продолжает расти.

Gran Turismo 7 вышла несколько лет назад, но, несмотря на это, в настоящее время у неё более 2 миллионов активных пользователей, и число новых пользователей растёт.



Состояние Gran Turismo 7 сейчас, вероятно, лучшее из всех игр серии Gran Turismo, которые у нас были раньше. Мы никогда раньше не сталкивались ни с чем подобным.

Что особенно примечательно, так это то, что рост происходит без традиционной стратегии постоянного снижения цены игры для привлечения новых игроков. Это говорит о высоком среднем потоке доходов от игры. Кроме того, GT 7 предлагает различные микротранзакции и платные пакеты, такие как Power Pack, поэтому вполне возможно, что разработчики получают от них регулярный доход.

GTPlanet также предполагает, что этот успех может повлиять на разработку Gran Turismo 8, подтолкнув команду к продолжению поддержки текущей части, а не к переходу к новой в течение длительного времени.