Дэвид Харбор объяснил, как фильм Gran Turismo сможет избежать "проклятия адаптаций видеоигр"

Gran Turismo - это следующий большой продукт от PlayStation Productions, следующий за "Анчартед: На картах не значится" и огромным успехом сериала The Last of Us. В фильме снимутся несколько известных актеров, например, Дэвид Харбор, наиболее известный по сериалу "Очень странные дела". Актер дал интервью и рассказал, как фильм сможет избежать "проклятия адаптаций видеоигр".
Харбор сказал: "Я доволен подходом, который я выбрал для этого фильма, потому что мы все знаем, что, к сожалению, фильмы о видеоиграх не работают как надо".
В каком-то смысле слова Харбора имеют смысл. В последние годы были отличные фильмы и сериалы, основанные на видеоиграх, но настоящие хиты в основном были анимационными или частично анимационными ("Аркейн", Марио или Соник). Чистый живой фильм редко достигал успеха. В целом, нелегко создать полнометражный фильм, способный по-настоящему оживить атмосферу и ощущения от видеоигры, потому что это два совершенно разных медиапродукта.
Сам Харбор говорит: "Это потому, что нам нравится в видеоиграх то, что мы играем в игру... мы управляем действием. Мы не хотим, чтобы режиссер и команда людей контролировали нашу точку зрения, рассказывали нам, что это за история. Мы хотим сами создавать свою историю".
Фишка Gran Turismo в том, что это не фильм о видеоиграх вообще, а скорее "о парне, который очень много играл в видеоигры, а затем взял опыт видеоигр и перенес его на трек. Для меня это действительно становится отличным спортивным фильмом.
Будто бы фильм по игре, где нет сюжета и персонажей от слова вообще, а есть только машинки да трассы, так сложно снять.
Need for Speed с Аароном Полом говорит привет)
И что там не так?
Выглядит как типичная волшебная история успеха через сложности, с любовной линией конечно же.
И с дебилизмом - если много играл в гоночки, то ты будешь звездатым гонщиком в реальности.
Я бы такое посмотрел в стиле CS:GO. Где школьник безвылазно сидит у монитора играя в CS, а тут его зовут в спецназ, говоря ему: "Да ты же ТОП-1 мира по CS, давай к нам в S.W.A.T., а по итогу первая пуля в "я бальник" и титры:
Ну если парень играл в проф. симуляторы на соответствующем оборудовании - да, у него действительно будет много опыта и понимания по крайней мере тактики и базовых рефлексов, которые развиваются у пилота.
Не раз смотрел интервью с гонщиками, где они пробовали играть в разного рода симуляторы и сравнивали с тем, как машина ведёт себя в реальности. Почти все сходятся в том, что поведение авто и тактику гонки симуляторы передают великолепно и это крайне полезный опыт для оттачивания рефлексов/заучивания трассы, но при этом все как один говорят одну вещь - нет ощущения в "попе", т.е. гонщик в реальной машине на реальном треке очень много информации о том, что происходит с машиной, получает через ощущения от всего тела, особенно от задницы. Вибрации, вдавливание в кресло при ускорении, инерцию и т.п. Это крайне важный пласт ощущений и вот симуляторы его передать никак не могут.
Так что теоретически да, если игрок много лет задрачивал автосим на проф. оборудовании - это ему поможет на трассе, вот только тут речь не об автосиме, а о Гран Туризмо на геймпаде...