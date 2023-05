Дэвид Харбор объяснил, как фильм Gran Turismo сможет избежать "проклятия адаптаций видеоигр" ©

Gran Turismo - это следующий большой продукт от PlayStation Productions, следующий за "Анчартед: На картах не значится" и огромным успехом сериала The Last of Us. В фильме снимутся несколько известных актеров, например, Дэвид Харбор, наиболее известный по сериалу "Очень странные дела". Актер дал интервью и рассказал, как фильм сможет избежать "проклятия адаптаций видеоигр".

Харбор сказал: "Я доволен подходом, который я выбрал для этого фильма, потому что мы все знаем, что, к сожалению, фильмы о видеоиграх не работают как надо".

В каком-то смысле слова Харбора имеют смысл. В последние годы были отличные фильмы и сериалы, основанные на видеоиграх, но настоящие хиты в основном были анимационными или частично анимационными ("Аркейн", Марио или Соник). Чистый живой фильм редко достигал успеха. В целом, нелегко создать полнометражный фильм, способный по-настоящему оживить атмосферу и ощущения от видеоигры, потому что это два совершенно разных медиапродукта.

Сам Харбор говорит: "Это потому, что нам нравится в видеоиграх то, что мы играем в игру... мы управляем действием. Мы не хотим, чтобы режиссер и команда людей контролировали нашу точку зрения, рассказывали нам, что это за история. Мы хотим сами создавать свою историю".

Фишка Gran Turismo в том, что это не фильм о видеоиграх вообще, а скорее "о парне, который очень много играл в видеоигры, а затем взял опыт видеоигр и перенес его на трек. Для меня это действительно становится отличным спортивным фильмом.