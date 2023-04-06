Gran Turismo 7 04.03.2022
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Digital Foundry проанализировали режимы 120 Гц в Gran Turismo 7

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monk70
Новости

Технические энтузиасты Digital Foundry выпустили новое видео, в котором они проанализировали новые графические режимы 120 Гц в Gran Turimo 7, представленные на PS5 несколько дней назад с патчем 1.31. По сути, мы говорим о четырех графических пресетах, а именно о 120 Гц, который отдаёт предпочтение разрешению; предпочтение частоте кадров, и два варианта одного и того же с активным VRR.

Прежде всего, следует отметить, что в Gran Turismo 7 нет специальной опции для активации/деактивации VRR, а сделать это можно только из настроек PS5. Кроме того, основные различия предустановок 120 Гц в основном касаются только разрешения и частоты кадров.

При выключенном VRR режим частоты кадров 120 Гц обеспечивает разрешение 1260p и стабильную частоту кадров 120 кадров в секунду практически во всех случаях. При таком разрешении количество пикселей увеличивается до 1440p, при этом частота кадров, однако, имеет большее количество падений, хотя часто останавливается на 120 кадрах в секунду.

При активном VRR разрешение режима частоты кадров поднимается до 1440p, но падений больше, даже если речь идет о более чем приемлемом количестве. Вместо этого предустановка «Разрешение» подскакивает до 2160p (по сравнению с режимом 60 Гц больше алиасинга), но в этом случае частота кадров в гонке устанавливается на уровне 80–90 кадров в секунду. Однако имейте в виду, что падения частично компенсируются самим VRR.

В целом, Digital Foundry предлагает режим 120 Гц с упором на разрешение с активным VRR, или режим 60 Гц для всех нетребовательных игроков, в то время как режим производительность рекомендуется для более конкурентоспособных пользователей, которые стремятся к максимальной производительности за счет качества изображения.

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Observia

И тут такие хейтеры консолей, которые кричали про мыло и 30фпс:

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