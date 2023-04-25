Экранизация Gran Turismo от Нила Бломкампа покажет самые захватывающие аспекты из автогонок ©

Уже этим летом в залы кинотеатров отправится новая экранизация еще одной культовой франшизы PlayStation. На этот раз зрители смогут увидеть киноадаптацию симулятора автогонок Gran Turismo от именитого режиссера Нила Бломкампа, которые обещает показать в картине самые захватывающие аспекты этого ремесла и раскрыть главные особенности игры.

Этой ночью на CinemaCon Дэвид Харбор и Орландо Блум, которым достались главные роли в экранизации Gran Turismo, представили новые кадры из фильма и рассказали новые подробности. По их словам, зрителей ждет адаптация самого важного аспекта оригинальной игры — гонок. Создатели картины покажут в фильме правдоподобную и захватывающую историю о победе в соревновании с другими игроками Turismo и участии в гонках с настоящими гонщиками.

Орландо Блум сыграет главу подразделения Nissan, который убеждает PlayStation организовать настоящие испытания Gran Turismo.

Премьера фильма должна состояться 11 августа 2023 года.