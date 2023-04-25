Экранизация Gran Turismo от Нила Бломкампа покажет самые захватывающие аспекты из автогонок

Уже этим летом в залы кинотеатров отправится новая экранизация еще одной культовой франшизы PlayStation. На этот раз зрители смогут увидеть киноадаптацию симулятора автогонок Gran Turismo от именитого режиссера Нила Бломкампа, которые обещает показать в картине самые захватывающие аспекты этого ремесла и раскрыть главные особенности игры.
Этой ночью на CinemaCon Дэвид Харбор и Орландо Блум, которым достались главные роли в экранизации Gran Turismo, представили новые кадры из фильма и рассказали новые подробности. По их словам, зрителей ждет адаптация самого важного аспекта оригинальной игры — гонок. Создатели картины покажут в фильме правдоподобную и захватывающую историю о победе в соревновании с другими игроками Turismo и участии в гонках с настоящими гонщиками.
Орландо Блум сыграет главу подразделения Nissan, который убеждает PlayStation организовать настоящие испытания Gran Turismo.
Премьера фильма должна состояться 11 августа 2023 года.
Ждём адаптацию NFS Most Wanted. Там сюжет есть и есть драйв, как от гонок, так и от погони от копов.