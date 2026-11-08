Энтузиаст переносит Gran Turismo 7 на движок Unreal Engine 5 - и это не шутка

Пользователь YouTube под ником «SvenX.» работает над переносом Gran Turismo 7 на движок Unreal Engine 5 и уже поделился видео для сравнения. Концепт выглядит весьма любопытно — давайте рассмотрим его подробнее.

На данный момент автор перенёс в проект два автомобиля и две трассы. Его главная цель — добиться того, чтобы графика, все элементы интерфейса и звук работали точно так же, как в версии для PlayStation. В дальнейшем планируется добавить полноценное меню, полностью повторяющее оригинал по внешнему виду и функционалу. Также реализована поддержка технологии DLSS 5 для видеокарт серии RTX 4000, включая функцию генерации кадров (Multi Frame Generation).

В представленном видео можно увидеть работу Gran Turismo 7 через эмулятор PS5 (KyTyPS5) и на движке Unreal Engine 5. Версия на UE5, ожидаемо, работает лучше: если в эмуляторе KyTyPS5 на системе с процессором AMD Ryzen 9 5950X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 игра выдаёт 33 кадра в секунду (FPS), то в версии на UE5 этот показатель превышает 80 FPS.

Судя по всему, между оригиналом и версией на UE5 есть небольшие визуальные различия — например, в оригинале лучше проработаны отражения. Что касается дальности прорисовки и внезапного появления объектов (так называемого «поп-ина»), то это, скорее всего, особенности работы эмулятора.