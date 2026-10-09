Gran Turismo 7 демонстрирует огромный успех в продажах

Кадзунори Ямаути, создатель серии Gran Turismo и глава студии Polyphony Digital, признался, что успех продаж Gran Turismo 7 стал неожиданностью даже для него самого.

Gran Turismo 7, вышедшая в марте 2022 года, через несколько месяцев отметит своё пятилетие. На протяжении всего этого времени проект получал постоянные обновления и новые функции, а уровень поддержки игры превзошёл всё, что делалось для серии ранее. Столь активная работа стала возможной благодаря высоким показателям продаж и большому числу активных игроков.

Ямаути отметил:

Gran Turismo 7 продолжает отлично продаваться, хотя поначалу мы этого не ожидали. Мы продолжаем выпускать дополнительный контент и добавлять игровые режимы, поскольку наша аудитория продолжает расти.

Именно поэтому разработчики подготовили обновление Gran Turismo 7 Spec 4: первая его часть выйдет в октябре, а вторая — в декабре. Это позволит и дальше предлагать новые возможности игрокам, которые продолжают играть в Gran Turismo 7 и приобретать её.

По данным аналитиков, продажи Gran Turismo 7 достигли отметку в 14-16 миллионов копий, что сделало её одной из самых продаваемых игр Sony.