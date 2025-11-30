Gran Turismo 7: обновление SPEC III получило дату выхода - фанаты могут ожидать большого скачка вперёд

Polyphony Digital завершает год не тихим выпуском мелких нововведений, а настоящим бонусом. Gran Turismo 7 на следующей неделе, 5 декабря, получит бесплатное обновление SPEC III вместе с дополнением Power Pack для PS5. Вместе они знаменуют собой самый большой скачок в плане контента с момента релиза и намекают на направление, в котором серия намерена двигаться в будущем: отход от чистого ощущения от вождения к более полноценным гоночным возможностям.

Среди прочего, возвращаются две культовые трассы: Yas Marina Circuit и Circuit Gilles-Villeneuve. Одного этого было бы достаточно, чтобы завоевать множество поклонников, но обновление выходит за рамки этого.

Восемь новых автомобилей расширяют гараж: от Ferrari 296 GT3 до Mitsubishi FTO, от Polestar 5 до вызывающего ностальгию Renault Espace F1. Также интересен нелицензированный болид Формулы-1 F3500-B, который может привнести глоток свежего воздуха в онлайн-гонки.

Кроме того, есть ряд удобных функций: шины Dunlop, обновлённый регистратор данных, увеличенный лимит уровней коллекционера, неограниченное количество приглашений в Brand Central, новый контент в меню и дополнительные события.

Одновременно выйдет Gran Turismo 7 Power Pack. Пакет включает 50 новых гонок, полноценные гоночные уик-энды и даже 24-часовые испытания. Звучит как нишевая функция, но именно для неё и нужны многие фанаты GT. Улучшенный ИИ GT Sophy 3.0 также обещает более захватывающие поединки, что делает новые гонки на выносливость действительно стоящими.