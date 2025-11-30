ЧАТ ИГРЫ
Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.9 207 оценок

Gran Turismo 7: обновление SPEC III получило дату выхода - фанаты могут ожидать большого скачка вперёд

monk70 monk70

Polyphony Digital завершает год не тихим выпуском мелких нововведений, а настоящим бонусом. Gran Turismo 7 на следующей неделе, 5 декабря, получит бесплатное обновление SPEC III вместе с дополнением Power Pack для PS5. Вместе они знаменуют собой самый большой скачок в плане контента с момента релиза и намекают на направление, в котором серия намерена двигаться в будущем: отход от чистого ощущения от вождения к более полноценным гоночным возможностям.

Среди прочего, возвращаются две культовые трассы: Yas Marina Circuit и Circuit Gilles-Villeneuve. Одного этого было бы достаточно, чтобы завоевать множество поклонников, но обновление выходит за рамки этого.

Восемь новых автомобилей расширяют гараж: от Ferrari 296 GT3 до Mitsubishi FTO, от Polestar 5 до вызывающего ностальгию Renault Espace F1. Также интересен нелицензированный болид Формулы-1 F3500-B, который может привнести глоток свежего воздуха в онлайн-гонки.

Кроме того, есть ряд удобных функций: шины Dunlop, обновлённый регистратор данных, увеличенный лимит уровней коллекционера, неограниченное количество приглашений в Brand Central, новый контент в меню и дополнительные события.

Одновременно выйдет Gran Turismo 7 Power Pack. Пакет включает 50 новых гонок, полноценные гоночные уик-энды и даже 24-часовые испытания. Звучит как нишевая функция, но именно для неё и нужны многие фанаты GT. Улучшенный ИИ GT Sophy 3.0 также обещает более захватывающие поединки, что делает новые гонки на выносливость действительно стоящими.

14
8
Комментарии:  8
kotasha

Сразу говорю на пк игру можете не ждать, сони по всей видимости не особо довольна продажами игр, да ещё габен 30% сжирает по мимо всех налогов.

4
TX ZX

в любом случае прибыль есть

3
kotasha TX ZX

Она копеечное, сони не любит воров, ед что они и могли сделать это отменить релизы в стиме и пихать в свой клиент или кроссбай в паре с денувой от шаловливых рук, которые орут не стим не игра.

4
jax baron kotasha

она не куя не копеечная - они с релиза продают по полной - а ту просто гущю собирают - поговаривали что на все порты они тратят ровно 1 лям руб, так что они ещё и + выходят

2
VIGITAL ART

Зачем❓Ведь форза уже вышла на ps. 🙃

3
Aleksey Aleshka

Какая Форза? Мотоспорт?

1
kotasha

Хорайзен абсолютно другой жанр.

2