Gran Turismo 7 обзавелась новым сайтом с подробной информацией обо всех игровых автомобилях

Студия Polyphony Digital, стоящая за эксклюзивным для PS5 гоночным симулятором Gran Turismo 7, запустила новый сайт. На нём представлен полный каталог всех автомобилей, доступных в игре. Сайт с гордостью отмечает, что в его базе данных содержится 539 различных автомобилей, доступных для управления в Gran Turismo 7 по состоянию на июль 2025 года.

Помимо списка автомобилей, на сайте представлено немало дополнительной информации, включая технические характеристики, такие как рабочий объём двигателя, длина, высота, трансмиссия, максимальный крутящий момент, тип наддува и даже максимальная мощность, измеряемая в лошадиных силах и оборотах в минуту. Кроме того, каждое объявление сопровождается несколькими фотографиями автомобиля, а также кратким описанием и историей рассматриваемого транспортного средства.

На сайте предусмотрено несколько способов навигации: пользователи могут сортировать доступные автомобили как по стандартным параметрам, например, по производителю или региону страны, так и по более интересным параметрам, например, по трансмиссии, мощности и весу.

Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5.