Gran Turismo 7 обзавелась новым сайтом с подробной информацией обо всех игровых автомобилях

Студия Polyphony Digital, стоящая за эксклюзивным для PS5 гоночным симулятором Gran Turismo 7, запустила новый сайт. На нём представлен полный каталог всех автомобилей, доступных в игре. Сайт с гордостью отмечает, что в его базе данных содержится 539 различных автомобилей, доступных для управления в Gran Turismo 7 по состоянию на июль 2025 года.
Помимо списка автомобилей, на сайте представлено немало дополнительной информации, включая технические характеристики, такие как рабочий объём двигателя, длина, высота, трансмиссия, максимальный крутящий момент, тип наддува и даже максимальная мощность, измеряемая в лошадиных силах и оборотах в минуту. Кроме того, каждое объявление сопровождается несколькими фотографиями автомобиля, а также кратким описанием и историей рассматриваемого транспортного средства.
На сайте предусмотрено несколько способов навигации: пользователи могут сортировать доступные автомобили как по стандартным параметрам, например, по производителю или региону страны, так и по более интересным параметрам, например, по трансмиссии, мощности и весу.
Gran Turismo 7 доступна на PS4 и PS5.
выпустите лучше на pc, будет первой которую куплю на релизе
Ещё одна лалка выпустите на пк, ps держи карман шире, сони не станет эту игру выпускать за ограничений лицензии, плюс читаки им даром не нужны.
Так есть же Forza. Даже две - Horizon и Motorsport. Зачем нам GT?
Во времена GT4 я очень хотел, чтобы она вышла на PC. А теперь и смысла особого нет. Тем более, что можно поиграть на эмуляторе.
Так она и не выйдет лол, эта игра продаёт пс5 по сути лицо компании, сони слили только кинцо причём с хреновым портом.
Разве что только кинцо где можно продавать бесконечно.
Ещё бы дату выпуска на ПК озвучили)