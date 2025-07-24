Gran Turismo 7 получает обновление 1.61 с тремя новыми автомобилями, новыми событиями и улучшениями в игре

Компания Polyphony Digital представила обновление 1.61 для Gran Turismo 7, получившего название. Оно включает в себя множество нового контента, включая три новых автомобиля и события и выйдет сегодня, 24 июля, в 09:00 МСК.

Главными героями обновления стали NISMO R34 GT-R Z-Tune 2005 года — невероятно редкий автомобиль, всего 19 экземпляров которого были выпущены подразделением Nissan Performance, а также Honda N-ONE RS 2002 года и Nissan Qashqai Tekna 190 2wd e-Power 2002 года.

Помимо автомобилей, в Gran Turismo 7 появятся три новых события в игровом режиме World Circuits: Lightweight K-Cup Nürburgring Nordschleife, Japanese FF Challenge 450: Alsace – Test Course и Race of Turbo Sportscars: Fuji International Speedway. Гоночный ИИ-агент Софи также получил некоторые улучшения и теперь может участвовать в ещё одной гоночной трассе в режимах «Быстрая гонка» и «Настраиваемая гонка»: High Speed Ring.

Среди менее значительных нововведений в игре, которые появятся благодаря обновлению, — Lone Pine, добавленная в раздел «Курирование» в Scapes, а также новый базовый цвет ANEST IWATA Racing 2025 для Lexus RC F GT3 2017 года в автосалоне Lexus через меню Brand Central.