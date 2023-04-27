Gran Turismo 7 получила обновление, добавляющее новые автомобили, дополнительные меню GT Cafe и многое другое ©

Вышло обновление 1.32 для Gran Turismo 7 от Polyphony Digital, в котором в игру добавлены четыре новых автомобиля, в том числе первые автомобили Super Formula. В GT Care также есть два дополнительных меню и две локации Scapes.

Новые автомобили: Jaguar XJ220 '92, Mercedes-AMG GT3 '20, Dallara SF23 Super Formula / Toyota '23 и Dallara SF23 Super Formula / Honda '23. Вы также можете получить доступ к Super Formula как к новой гонке в World Circuits. Что касается дополнительных меню, у вас есть № 20: «Коллекция: Шелби», доступное на уровне коллекционера 41 и выше. Дополнительное меню № 21: «Коллекция: Альпы» доступно с 35-го уровня коллекционера.

Две новые локации Scapes находятся в Северном Йоркшире, а именно в национальном парке North York Moors, в который входит рыбацкая деревня Стайтес. Также есть Миядзаки, особенно мыс Той и его культовый маяк, и Лошадь Мисаки.

Gran Turismo 7 доступна для PS4 и PS5.