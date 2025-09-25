Gran Turismo 7 получит масштабное бесплатное обновление Spec 3 в декабре

Gran Turismo 7 получит масштабное бесплатное обновление Spec 3, которое выйдет в декабре на PS5 и PlayStation VR2. Sony и Polyphony Digital обещают подарить поклонникам гонок массу нового контента и улучшений, включая новые трассы, автомобили и инструменты для анализа результатов.

Главными нововведениями обновления станут 2 новые трассы и 8 новых автомобилей, а также обновленный опыт гонок на автодроме. Особое внимание разработчики уделили регистратору данных — функции, которая позволит игрокам отслеживать и анализировать свои заезды, выявлять ошибки и совершенствовать технику в течение нескольких гонок. Этот инструмент станет незаменимым для тех, кто стремится к идеальному времени на трассе.

Обновление Spec 3 доведет версию игры до 1.64 и будет полностью бесплатным для всех владельцев Gran Turismo 7. Трейлер, сопровождающий анонс, демонстрирует возможности регистратора данных и дает представление о новых автомобилях и трассах, которые ждут игроков.

С выходом Spec 3 Gran Turismo 7 укрепляет свои позиции как лучший симулятор гоночных ощущений, предлагая фанатам свежие маршруты, мощные машины и инструменты для профессионального анализа. Декабрь обещает стать горячим месяцем для всех любителей скорости и точности.