Gran Turismo 7 получит масштабное дополнение Power Pack с 24-часовыми гонками и новым ИИ-соперником

Sony Interactive Entertainment объявила о выходе нового дополнения для Gran Turismo 7 под названием Power Pack. DLC станет доступно 4 декабря 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5 и добавит в игру обширный набор контента, вдохновлённый мировой автомобильной культурой и легендарными гоночными событиями.

В состав Power Pack войдут 50 заездов в 20 различных категориях, включая 24-часовые гонки на выносливость, а также новый режим «гоночных уик-эндов», где участники смогут пройти путь от тренировок и квалификации до финального заезда. Одним из главных нововведений станет обновлённый искусственный интеллект Gran Turismo Sophie 3.0, создающий реалистичные и напряжённые дуэли на трассе.

Кроме того, игроки получат внутриигровые кредиты в размере 5 миллиардов Cr., которые можно будет использовать для покупки автомобилей и апгрейдов. Дополнение ориентировано на тех, кто стремится испытать настоящую соревновательную атмосферу и проверить пределы своих навыков в условиях, максимально приближённых к профессиональному автоспорту.

В декабре также выйдет бесплатное обновление Spec III (v1.64), которое добавит новые трассы, автомобили и функции, продолжая развивать Gran Turismo 7 как одну из самых технически совершенных гоночных игр современности.