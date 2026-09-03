Gran Turismo 7 получит обновление Spec IV - вернут классическую трассу Autumn Ring и добавят 12 новых автомобилей

Polyphony Digital готовит масштабное бесплатное обновление Spec IV для Gran Turismo 7, которое станет первым этапом празднования 30-летия серии Gran Turismo. Из-за большого количества нововведений обновление разделят на две части: первая выйдет в октябре 2026 года, а вторая станет доступна в декабре.

Главным нововведением октябрьской версии станет трасса Sportsland SUGO в Японии. Она известна заметными перепадами высот, плавными поворотами и характерным мостом Dunlop. В декабре игроки получат ещё одну трассу — Autumn Ring, которая впервые появилась ещё в оригинальной Gran Turismo и теперь наконец доберётся до Gran Turismo 7.

За две части Spec IV разработчики добавят в игру 12 новых автомобилей. Полный список машин пока не раскрыт, поэтому их представят позднее.

Обновление также расширит возможности соревнований. Игроки смогут участвовать в онлайн-испытаниях по дрифту, где основное внимание будет уделено контролю автомобиля, точности и стилю вождения. Кроме того, появятся Shuffle Races — онлайн-заезды со случайными условиями, заставляющими участников адаптировать свою стратегию прямо по ходу соревнования.

Помимо новых трасс и режимов, Spec IV предложит дополнительные функции. В игре появятся новые «Водительские впечатления», расширенный просмотрщик автомобилей, новые элементы прогресса и «Консьерж», который упростит процесс покупки машин. Подробности об этих возможностях Polyphony Digital обещает раскрыть позднее.

Отдельным нововведением станет Семейный режим, который появится во второй части обновления в декабре. Он предназначен для совместной игры с семьёй и друзьями и должен стать более доступной точкой входа для игроков с разным уровнем опыта. При этом разработчики рассчитывают, что режим найдёт применение и у уже знакомых с Gran Turismo 7 поклонников.

Больше информации о содержимом обеих частей Spec IV представят 3 октября во время третьего этапа Gran Turismo World Series в Сингапуре. Таким образом, до полного раскрытия обновления Polyphony Digital пока придерживает сразу несколько важных деталей, включая список всех 12 автомобилей.