Gran Turismo 7 получит пять новых автомобилей в рамках грядущего июньского обновления

Это обновление станет одним из самых крупных контентных патчей для фанатов гонок на выносливость, так как игроки давно просили добавить в автопарк актуальную технику высшего класса из чемпионата WEC. В игру добавят четыре гоночных прототипа и один пейс-кар (машину безопасности). Обновление с гиперкарами WEC выйдет в четверг 11 июня, список моделей:

Ferrari 499P — Именно эта машина принесла Ferrari историческую победу в Ле-Мане после 50 лет отсутствия марки в топ-классе.

Porsche 963 — Самый массовый прототип среди всех автомобилей новых регламентов WEC и IMSA.

BMW M Hybrid V8 — Первая машина высшего прототипного класса от BMW со времен легендарного марафона 1999 года, где победил их болид V12 LMR.

Peugeot 9X8 — Французские инженеры пошли на смелый шаг и полностью отказались от классического заднего антикрыла. Прижимная сила генерируется за счет продвинутого строения днища (граунд-эффект). В игре его поведение на треке будет уникальным опытом.

Porsche 911 (992) Turbo S Safety Car — официальная машина безопасности чемпионата WEC в оригинальной ливрее.