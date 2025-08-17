Gran Turismo 7 пополнилась концептом Corvette CX.R Vision Gran Turismo

В течение трёх лет Polyphony Digital упорно развивала Gran Turismo 7, предоставляя поистине ценные и интересные обновления, добавляя в не только новые машины, но и трассы, и другие возможности. В последнем обновлении мы уже знаем, что во флагманской гоночной серии Sony появится один из самых красивых автомобилей в мире, чьё появление предвещает будущее спортивного автоспорта.

Речь идёт о новейшем Corvette от Chevrolet, а именно о концепте Corvette CX.R Vision Gran Turismo. Это один из последних концептов, которыми славится бренд Gran Turismo, позволяющий вам первыми в мире сесть за руль будущих автомобилей до того, как они поступят в финальную версию. Это, несомненно, настоящий подарок для автолюбителей. Автомобиль появился в игре 15 августа.