Gran Turismo 7 пополнилась концептом Corvette CX.R Vision Gran Turismo

В течение трёх лет Polyphony Digital упорно развивала Gran Turismo 7, предоставляя поистине ценные и интересные обновления, добавляя в не только новые машины, но и трассы, и другие возможности. В последнем обновлении мы уже знаем, что во флагманской гоночной серии Sony появится один из самых красивых автомобилей в мире, чьё появление предвещает будущее спортивного автоспорта.
Речь идёт о новейшем Corvette от Chevrolet, а именно о концепте Corvette CX.R Vision Gran Turismo. Это один из последних концептов, которыми славится бренд Gran Turismo, позволяющий вам первыми в мире сесть за руль будущих автомобилей до того, как они поступят в финальную версию. Это, несомненно, настоящий подарок для автолюбителей. Автомобиль появился в игре 15 августа.
Похоже кто опоздал на 2 дня, к сведенью сейчас 17 августа.
Бурят, давай на ПК игру уже
Эм обойдёшься без гт7, сколько уже слышу нытья выпустите на пк, но и тог один сони просто пофиг, ничего они выпускать не будут, игра по сути как хелдайверс 2 но она вышла сразу на пк, а эта игре уже 4 год пошёл, ограниченная лицензия никто уже не станет тратить деньги на пекарню.