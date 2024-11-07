Gran Turismo 7 работает в разрешении 4K/120 кадров в секунду на PS5 Pro даже без патча

Консоль PlayStation 5 Pro от Sony выходит сегодня (7 ноября). Более 50 игр получат обновления для неё в день запуска, предлагая улучшенную визуальную точность и производительность. Однако Gran Turismo 7 отсутствует в списке улучшенных игр для PS5 Pro несмотря на то, что она занимает видное место в видеоролике, посвященном презентации консоли.

Хотя патч Gran Turismo 7 для PS5 Pro еще не готово к запуску, Digital Foundry обнаружила, что игра все же использует преимущества обновленной консоли. Благодаря функции Game Boost на PS5 Pro, Digital Foundry обнаружила, что Gran Turismo 7 будет работать с собственным разрешением 4K и полностью стабильными 120 кадрами в секунду при игре в режиме 120 Гц с включенной переменной частотой обновления (VRR).

Более того, повторы также будут работать с частотой 120 кадров в секунду. Несмотря на некоторые «небольшие скачки», Джон Линнеман из Digital Foundry был впечатлен результатами, заявив, что он «никогда раньше не видел таких плавных повторов в GT».

В Gran Turismo 7 также можно играть с частотой 120 кадров в секунду на стандартной PS5, но не в 4K. По данным Digital Foundry, режимы разрешения 120 Гц и частоты кадров обеспечивают почти стабильные 120 кадров в секунду, достигая при этом 1440p и 1260p соответственно.

Включение VRR увеличивает разрешение до 1440p в режиме частоты кадров и 4K в режиме разрешения. Однако это приводит к снижению производительности, поскольку частота кадров падает до 80-100 кадров в секунду в режиме разрешения.