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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 180 оценок

Gran Turismo 7 - самая кассовая часть серии

monk70
Новости

Gran Turismo 7 — самая кассовая часть серии на сегодняшний день: по данным аналитика Мэта Пискателлы, последняя глава франшизы Polyphony Digital принесла наибольший доход.

Это отличный результат для эксклюзива PlayStation, хотя рекорд ограничивается доходами: по количеству проданных копий Gran Turismo 7 приходится довольствоваться пятым местом.

В любом случае, гоночная игра Polyphony Digital для PS4 и PS5 сумела занять девятое место в рейтинге самых продаваемых игр на PlayStation в декабре 2024 года, совершив сенсационное возвращение: в ноябре она была на двадцатом месте.

Что могло увеличить продажи Gran Turismo 7 в декабре, так это выпуск My First Gran Turismo, урезанной бесплатной версии игры, которая была задумана как способ привлечь новых пользователей и дать им возможность попробовать игру бесплатно, возможно, подтолкнув их к приобретению полной версии.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Ahnx

Я всё же считаю лучшей частью серии GT4. Особенно для того железа - игра выглядела фантастикой. Она и сейчас неплохо смотрится, особенно с модом на HD-текстуры.

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