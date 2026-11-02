Gran Turismo 7 уже запускается на ПК через рекомпиляцию PS4-версии - около 55 FPS на GeForce RTX 4060

Gran Turismo 7 удалось запустить на ПК при помощи рекомпиляции версии для PlayStation 4. Для теста использовался компьютер с GeForce RTX 4060 и процессором Intel Core i5-14400. Автор подчёркивает, что разработка пока находится на ранней стадии.

Судя по опубликованному видео, игра уже добирается примерно до 55 кадров в секунду в среднем, местами приближаясь к отметке 60 FPS. Для столь ранней версии это особенно примечательно с учётом того, что используется относительно массовая RTX 4060, а не топовая видеокарта.

RYGT7, судя по названию и используемому подходу, развивается в том же направлении, что и проект RyGT для Gran Turismo Sport. В последнем исполняемый файл PS4 преобразуется в Windows-программу, игровой код выполняется непосредственно процессором ПК, системные функции консоли заменяются собственными библиотеками, а графика выводится через Vulkan-рендерер на базе shadGT. Таким образом, речь идёт не о традиционной эмуляции всей PlayStation 4.

Это отличает проект от других попыток запустить Gran Turismo 7 на ПК через эмуляторы PS4 и PS5. В последние месяцы игра также демонстрировалась в KytyPS5 и SharpEmu, однако RYGT7 использует другой путь — преобразование консольного кода для непосредственного выполнения на ПК.

Пока говорить о готовом нативном порте рано. Автор демонстрации прямо указывает, что RYGT7 находится на ранней стадии разработки, а полноценного публичного релиза проекта пока представлено не было. Тем не менее уже сама возможность запустить PS4-версию Gran Turismo 7 на RTX 4060 с производительностью примерно в районе 55 FPS показывает заметный прогресс технологии рекомпиляции современных консольных игр.