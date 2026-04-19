Клон Gran Turismo сменил название в PlayStation Store после вмешательства Sony

На PlayStation произошёл любопытный случай с игрой, которую многие посчитали откровенной попыткой «сыграть на чужом имени». Проект Gran Carismo, уже доступный на других платформах, при выходе на PS5 и PS4 внезапно сменил название — теперь он распространяется как Grand Car Racing.

Причина оказалась вполне ожидаемой: сходство с серией Gran Turismo оказалось слишком очевидным, и юридический отдел Sony вмешался. В результате издателю пришлось оперативно переименовать игру, чтобы избежать возможных претензий.

При этом ситуация выглядит несколько странно — на странице в магазине PlayStation новое название уже указано, но графические материалы по-прежнему содержат старое. На других платформах, включая Steam и Nintendo eShop, проект до сих пор продаётся под первоначальным именем.

Этот случай стал очередным примером борьбы Sony с так называемым «шовелваром» — низкокачественными играми, которые нередко маскируются под известные франшизы. Компания уже предпринимала попытки очистить магазин от подобных проектов, однако поток таких релизов не уменьшается.