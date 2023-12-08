Люксовый производитель часов выпустил собственный автомобиль для игры Gran Turismo 7

Компания Bvlgari представила концепт-кар Aluminium Vision Gran Turismo, который появится в гоночной видеоигре. По словам представителей компании, при создании родстера дизайнеры вдохновлялись часами Bvlgari Aluminium 1998 года. Над автомобилем работал Фабио Филиппини, бывший директор по дизайну ателье Pininfarina.



Родстер получил спортивное рулевое колесо с тремя спицами и отделку из орехового дерева, а также спидометр в стиле хронографа на приборной панели. Технические характеристики машины не уточняются. Автомобиль Bvlgari Aluminium появится в игре Gran Turismo 7 в 2024 году.



Концепт-кар был создан в рамках программы Vision Gran Turismo, в которой автокомпании проектируют концепт-кары будущего для серии игр Gran Turismo. Участниками программы прежде становились Ferrari, BMW, Lamborghini, Porsche, McLaren, Bugatti и другие производители.