Moza представила первый руль для Gran Turismo 7

Производитель оборудования для автосимуляторов Moza Racing на выставке Tokyo Game Show 2026 анонсировал свою первую линейку рулевых систем с прямым приводом для консолей PlayStation 5. В серию вошли три продукта: комплект начального уровня R5S Pro Racing Simulator, флагманский комплект R16S Ultra Racing Simulator и отдельная база R16S Ultra Direct Drive Wheel Base.

Бандл R5S Pro включает рулевую базу, руль и педали, в то время как R16S Ultra представляет собой комплект из базы и рулевого колеса. Для пользователей, уже имеющих компоненты Moza, предусмотрена продажа базы R16S Ultra.

Особенностью новой серии стала нативная поддержка гоночного симулятора Gran Turismo 7. Это результат сотрудничества Moza Racing со студией-разработчиком Polyphony Digital, о котором впервые было объявлено летом 2026 года в рамках партнёрства с Gran Turismo World Series. Помощь в адаптации оборудования оказывал глава Polyphony Digital Кадзунори Ямаути. Кроме того, заявлена совместимость рулей с другими гоночными тайтлами для PS5.