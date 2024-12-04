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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 179 оценок

My First Gran Turismo, пробная версия Gran Turismo 7, станет доступна на PS5 и PS4 с 6 декабря

monk70
Новости

Sony и Polyphony Digital объявили, что My First Gran Turismo, которая по сути является демоверсией Gran Turismo 7 для PS5 и PS4, выйдет в эту пятницу, 6 декабря 2024 года. Она доступна бесплатно и позволяет вам попробовать гоночные события, гонки на время, этапы Music Rally и лицензионные тесты из полной игры.

Из главного меню вы сможете попробовать три гоночных события: Sunday Cup, Clubman Cup и GT Cup. Вы можете установить время круга в гонках на время на трассах Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway и Trial Mountain. В приложении вы также можете работать над достижениями и коллекцией автомобилей, насчитывающей до 18 транспортных средств. Помимо поддержки плоского экрана, в демоверсию можно также играть с помощью PSVR2.

В сообщении в блоге PlayStation президент Казунори Ямаути сказал:

Этот опыт занимает особое место в моем сердце, поскольку он отдает дань уважения истокам первой Gran Turismo, где игроки всех поколений открыли для себя радость вождения. Будь то знакомство детей с радостью гонок в первый раз или возрождение забытой страсти к вождению, My First Gran Turismo была разработана как доступная и захватывающая, созданная для всех, без ограничений по возрасту или уровню навыков вождения.
3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Unicorling

Графика окружения после хорайзона выглядит отстало

3
DezkQ

Может машинки и ок проработаны, но всё остальное супер всратое )

3
Kenn1y

Там больше претензия к управлению, например, с каких пор F82 в простом повороте на 60км «собирает» ограждение. Не ясно, как они вообще получили лицензия от автопроизводителей, наверное за много денег.

0
Kenn1y DezkQ

Что может быть более унылым в игре про авто, чем кататься по треку, это в реальной жизни только весело.

0
DezkQ Kenn1y

А про драг рейсинг есть игры ? ) Если есть то наверно они ) Ну и всякие спорт симы.

1
DezkQ Kenn1y

ну вот, он потёр комменты и сбёг ((((

0
LukotakinaZ

Лучше бы на ПК стала доступна

3
Артур Деменко

Сорян но на 6 декабря у меня планы POE2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1
DezkQ

Там ещё жонс и инфинити никки ) Даже они будут лучше этого )

-1
GameWorlds

взаимно

-1
Yurkiykot

Я ещё гт3 не прошёл!

0
DezkQ

Самые унылые машинки из всех

-3