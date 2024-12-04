My First Gran Turismo, пробная версия Gran Turismo 7, станет доступна на PS5 и PS4 с 6 декабря

Sony и Polyphony Digital объявили, что My First Gran Turismo, которая по сути является демоверсией Gran Turismo 7 для PS5 и PS4, выйдет в эту пятницу, 6 декабря 2024 года. Она доступна бесплатно и позволяет вам попробовать гоночные события, гонки на время, этапы Music Rally и лицензионные тесты из полной игры.

Из главного меню вы сможете попробовать три гоночных события: Sunday Cup, Clubman Cup и GT Cup. Вы можете установить время круга в гонках на время на трассах Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway и Trial Mountain. В приложении вы также можете работать над достижениями и коллекцией автомобилей, насчитывающей до 18 транспортных средств. Помимо поддержки плоского экрана, в демоверсию можно также играть с помощью PSVR2.

В сообщении в блоге PlayStation президент Казунори Ямаути сказал:

Этот опыт занимает особое место в моем сердце, поскольку он отдает дань уважения истокам первой Gran Turismo, где игроки всех поколений открыли для себя радость вождения. Будь то знакомство детей с радостью гонок в первый раз или возрождение забытой страсти к вождению, My First Gran Turismo была разработана как доступная и захватывающая, созданная для всех, без ограничений по возрасту или уровню навыков вождения.