На эмуляторе KyTyPS5 запустили Gran Turismo 7 в 17-20 к/с

Многие ПК-геймеры хотели бы поиграть в Gran Turismo 7 на своих компьютерах. Судя по всему, в скором времени это станет возможным: лучший эмулятор PlayStation 5, KyTyPS5, уже способен запускать Gran Turismo 7.

Автор YouTube-канала «Unreal Gaming PC» опубликовал видео, в котором показана работа Gran Turismo 7 в специальной сборке эмулятора KyTyPS5. Для записи игрового процесса использовалась система с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D, 64 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080.

В KyTyPS5 игра Gran Turismo 7 выдаёт 17–25 кадров в секунду. Для этого использовалась модифицированная сборка «usa-ratt d5bb89e», которую можно скачать по этой ссылке.

Впечатляет и то, что в игре практически отсутствуют серьёзные графические дефекты. Нельзя сказать, что эмуляция GT7 уже идеальна, но, судя по увиденному, она очень близка к оригиналу на PS5 — и это при частоте 20 FPS. В любом случае, результат поразительный.