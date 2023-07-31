На следующей неделе в Gran Turismo 7 появятся еще 4 новых автомобиля ©

В ближайшее время Gran Turismo 7 получит очередное бесплатное обновление, которое принесет с собой еще четыре автомобиля, которые можно будет использовать в игре, что намекается, как обычно, загадочным твитом Казунори Ямаучи из Polyphony Digital.

Как всегда, автомобили едва видны в виде силуэтов на черном фоне, что вряд ли можно понять, но эксперты уже работают над составлением своих более или менее достоверных прогнозов, основываясь на тех элементах, которые можно увидеть мельком.

Как сообщают эксперты GTPlanet, одним из них, скорее всего, станет Toyota GR Corolla Morizo Edition, которая, судя по всему, не будет сразу доступна для покупки в игре на Brand Central. По имеющимся данным, автомобиль появится ближе к концу сентября, но на нем еще можно будет поездить в режиме Sport, чтобы потренироваться на финальных этапах Toyota Gazoo Racing GT Cup.

Другими автомобилями опубликованном Ямаучи, должен быть новый суперкар Maserati MC20, вероятно, в версии с фиксированной крышей. Следующим будет Chevrolet Corvette 1958 года выпуска и, наконец, очень необычный автомобиль: похоже, это коммерческий фургон, возможно, фургон скорой помощи на базе Toyotaa Hiace, известный как "HiMedic".

Отметим, что следующее обновление запланировано на 7 августа 2023 года, так что до его выхода еще целая неделя.

Помимо новых автомобилей, обновление должно принести и другой контент, возможно, в виде трасс и игровых режимов или организованных мероприятий, о чем будет сообщено в официальных патчах. Ранее мы уже видели обновление 1.35, в котором появились новые автомобили, меню, события и многое другое.