Не стоит верить критикам: зрители остались в восторге от экранизации Gran Turismo ©

На днях появились полноценные рецензии на фильм по мотивам знаменитого гоночного симулятора Gran Turismo от Polyphony Digital и Sony Interactive. Как это часто бывает с киноадаптациями игр, журналисты разгромили картину негативными оценками, однако с ними не согласны обычные зрители. Первые посетители кинотеатров с сеансами экранизации Gran Turismo, напротив, остались в восторге от гоночных заездов и интересной истории.

Согласно мнению критиков, киноадаптация Gran Turismo от режиссера Нила Бломкампа получилась слабой и оторванной от реальной истории. На Metacritic проекту выставили всего 47 баллов из 100 возможных, а на Rotten Tomatoes картина получила только 60% "свежести".

Пользовательские оценки на фильм оказались намного выше. Многие зрители не стали критиковать фильм за уход от реальных событий, которые легли в основу фильма, вместо этого стали нахваливать общую постановку. Зрителям понравились динамичные гоночные заезды, сцены с автокатастрофами и актерская игра Орландо Блума. Рейтинг фильма Gran Turismo от зрителей сейчас составляет 98% одобрения на Rotten Tomatoes, что намного выше оценок от критиков.

Главным минусом для большинства зрителей стала только встроенная реклама игровой франшизы Gran Turismo, без которой было бы сложно обойтись в таком фильме. Премьера картины уже состоялась в некоторых странах, а до домашнего проката в США лента доберется только 25 августа.