Неофициальный ПК-порт гоночного симулятора Gran Turismo 7, разрабатываемый в рамках проекта RyGT7, продолжает совершенствоваться. Теперь пользователям стала доступна версия игры для PlayStation 4 Pro, предлагающая улучшенную графику по сравнению со стандартной PS4-версией.

О новых возможностях сообщил пользователь HyperMehfin на Reddit, продемонстрировав работу игры на компьютере с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060 и процессором Intel Core i5-14400. По его словам, переход на версию для PS4 Pro практически не повлиял на производительность, поэтому необходимость использовать обычную PS4-версию отпала.

При разрешении 1920 × 1080 с активированным сглаживанием NVIDIA DLAA игра демонстрирует 35–55 кадров в секунду без генерации кадров. После включения Frame Generation показатель увеличивается до 60–90 FPS.

Несмотря на достигнутый прогресс, проект по-прежнему сталкивается с техническими проблемами. В частности, автор тестирования отметил, что компиляция шейдеров всё ещё доставляет неудобства и мешает комфортному игровому процессу.

В обсуждении также выяснилось, что RyGT7 уже включает офлайн-патч, который, по утверждению автора публикации, позволяет проходить всю кампанию Gran Turismo 7 без подключения к официальным серверам. Однако независимого подтверждения полной работоспособности этого режима пока нет.

Стоит отметить, что RyGT7 представляет собой экспериментальный неофициальный проект, предназначенный для запуска PS4-версии Gran Turismo 7 на компьютерах под управлением Windows. Он не является официальным портом от Sony или Polyphony Digital.