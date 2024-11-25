Новая пробная версия Gran Turismo получила возрастной рейтинг для консолей PlayStation

В сентябре прошлого года Sony анонсировала план по празднованию 30-летия PlayStation, представив бесплатную пробную версию Gran Turismo 7 под названием My First Gran Turismo. Она включает в себя любимые автомобили, события и трассы, призваны пробудить у игроков ностальгию и волнение, как в первые дни знакомства с франшизой.

По информации Gematsu, игра недавно получила рейтинг на Тайване для PS4 и PS5, что может свидетельствовать о её релизе в ближайшее время, возможно, приуроченном к дате 3 декабря — 30-летию PlayStation.

В то же время, Gran Turismo 7 получила важное обновление, добавившее пять новых автомобилей, три события World Circuit и две специальные гонки в честь финала Gran Turismo World Series 2024 в Амстердаме. Также игроки могут испытать себя против искусственного интеллекта гонщика Gran Turismo Sophy.