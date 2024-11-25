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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 178 оценок

Новая пробная версия Gran Turismo получила возрастной рейтинг для консолей PlayStation

butcher69
Новости

В сентябре прошлого года Sony анонсировала план по празднованию 30-летия PlayStation, представив бесплатную пробную версию Gran Turismo 7 под названием My First Gran Turismo. Она включает в себя любимые автомобили, события и трассы, призваны пробудить у игроков ностальгию и волнение, как в первые дни знакомства с франшизой.

По информации Gematsu, игра недавно получила рейтинг на Тайване для PS4 и PS5, что может свидетельствовать о её релизе в ближайшее время, возможно, приуроченном к дате 3 декабря — 30-летию PlayStation.

Создатели Gran Turismo 7 представили подробности большого обновления

В то же время, Gran Turismo 7 получила важное обновление, добавившее пять новых автомобилей, три события World Circuit и две специальные гонки в честь финала Gran Turismo World Series 2024 в Амстердаме. Также игроки могут испытать себя против искусственного интеллекта гонщика Gran Turismo Sophy.

-3
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Laev

Заголовок топ просто :\

0
Destroited
Gran Turismo получила возрастной рейтинг

неужели в гонки завезли таки порнуху ?

-1
MORDORR

Да. Теперь в багажнике каждого авто будут сидеть две голые бабы. Выигравшим заезд, их соразмерно прогрессу игрока, будут подсаживать и в салон.

1
hpi MORDORR

А бабы какие? С пис#н@ми?

0
Хер из прошлой катки

видимо бьёт все рекорды с продажами) может допетрят экономику перетряхнуть

-1
петюша васькинов

GT га вно такое, когда была мылостейшен 5 пробовал, вообще-то зашла. А вот форза топ

-2