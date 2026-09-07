Новые вакансии Polyphony Digital намекают на разработку Gran Turismo 8

Похоже, разработка следующей номерной части Gran Turismo набирает обороты. Студия Polyphony Digital открыла сразу несколько вакансий, связанных с созданием гоночных игр, и игроки уже предполагают, что речь идёт о будущей Gran Turismo 8.

В списке открытых позиций — программисты сетевых функций, гоночной физики, графики, искусственного интеллекта и игрового движка, а также специалисты по звуку, интерфейсам, техническому арту и созданию 3D-моделей.

Особенно интересна вакансия Vehicle Simulation Programmer. В её описании говорится о работе над улучшением движка симуляции автомобилей серии Gran Turismo и воссозданием уникальных механик отдельных машин.

Polyphony Digital пока не называла следующую игру Gran Turismo восьмой частью и официально её не анонсировала. Однако ещё ранее студия сообщала о наборе сотрудников для производства новой игры серии, а теперь масштаб вакансий лишь усиливает предположения о полноценном продолжении.

С момента выхода Gran Turismo 7 прошло уже несколько лет, а поддержка игры постепенно подходит к более спокойному этапу. Поэтому вполне возможно, что основная команда Polyphony Digital уже всё активнее переключается на следующий проект.

Пока остаётся только гадать, что именно разработчики готовят для новой части. Впрочем, если Gran Turismo 8 действительно находится в производстве, судя по вакансиям, Polyphony Digital явно не собирается ограничиваться небольшим обновлением — студия набирает специалистов практически для всех ключевых направлений разработки.