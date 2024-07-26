Новый патч для Gran Turismo 7 сломал физику, добавив в игру летающие машины

Вчера для гоночного симулятора Gran Turismo 7 вышел новый патч, который добавил в игру трассу Эйгер Нордванд и шесть новых автомобилей.

Однако оказалось, что вместе с этим игра получила довольно серьезный баг - обновление сломало физику в игре. Теперь автомобили могут с гигантской скоростью подниматься в воздух и вращаться. Управлять машиной нельзя, однако она продолжает лететь по инерции после подъема в воздух. Игроки заметили, что баг начинает появляться при выборе нестандартной высоты посадки автомобиля.

Polyphony Digital заявили, что они уже работают над исправлением бага, но игроки просят разработчиков не спешить - такой необычный баг многим даже пришелся по вкусу.