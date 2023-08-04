Новый трейлер Gran Turismo 7 посвятили бесплатным автомобилям из предстоящего обновления ©

Вслед за тизером, опубликованным на прошлой неделе, компания Polyphony рассказала о том, что ожидает игроков в обновлении 1.36 для Gran Turismo 7. Августовское обновление Gran Turismo 7, выходящее на следующей неделе 7 августа, добавит четыре новых автомобиля, включая японскую машину скорой помощи и американский спорткар.

Кроме того, в честь выхода фильма Gran Turismo будет выпущена специальная ливрея, а также новые книги меню GT Café и фотолокации Scapes.

В августовском обновлении Gran Turismo 7 появятся четыре новых автомобиля. Главой обновления станет Maserati MC20 '20. Помимо The Crew 2, GT7 станет единственной консольной гоночной игрой, позволяющей управлять спортивным автомобилем Maserati.

Под капотом находится твин-турбо двигатель V6 мощностью 621 л.с., который передается на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач.

К MC20 присоединились Toyota GR Corolla MORIZO Edition '22, Chevrolet Corvette (C1) '58 и Toyota Ambulance Himedic '21. Именно так, в GT7 можно будет управлять машиной скорой помощи.

Однако это необычное дополнение к реестру автомобилей GT7 будет доступно для покупки в Brand Central только в конце сентября. Однако вы можете получить ранний доступ к Himedic, приняв участие в кампании World Series Showdown Viewers Gift Campaign.