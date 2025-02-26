Новый трейлер Gran Turismo 7 посвятили обновлению 1.56, которое выйдет 27 февраля

На страницах PlayStation Blog компания Polyphony Digital анонсировала февральское обновление для Gran Turismo 7, а точнее патч 1.56, который выйдет 27 февраля. В этом обновлении игроки получат три новых автомобиля, включая BMW Z4 3.0i '03, Mercedes-Benz Unimog Type 411 '62 и Peugeot 205 GTI '88. Они будут доступны через Brand Central, Used Cars и Legendary Cars.

Также стоит отметить обновления в событиях игры, такие как новые гонки, включая Sunday Cup Classic на шорт-треке Red Bull Ring и European FR Challenge 550 на Autodromo Lago Maggiore — Восток.

Дополнительно, на игроков ждут новшества в AI Sophy Gran Turismo, который теперь можно встретить на новых трассах, включая Monza и Sardinia. Кроме того, обновление вводит панорамирование в Scapes для создания более атмосферных снимков.

Кроме автомобилей и событий, добавлен новый базовый цвет для MAZDA 3 Gr.4, а также дополнение "Дополнительное меню № 44: Peugeot" для коллекционеров.