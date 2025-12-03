Новый трейлер Gran Turismo 7 - завтра выйдет обновление Spec III: 2 новые трассы, 8 автомобилей

4 декабря выйдет обновление Spec III, станет одним из крупнейших бесплатных обновлений для игры на этот момент, приурочено к преодолению отметки в 100 миллионов проданных копий серии Gran Turismo по всему миру. Одновременно с этим бесплатным обновлением выйдет первый платный DLC под названием Power Pack, который эксклюзивно для PS5 добавит 50 новых гоночных событий, включая 24-часовые гонки на выносливость, улучшенный искусственный интеллект.
Бесплатный контент Spec III:
Две новые трассы: Яс Марина в Абу-Даби и трасса имени Жиля Вильнёва в Монреале.
8 новых машин:
- Ferrari 296 GT3
- Ferrari 296 GTB
- Fiat Panda (первое поколение)
- Gran Turismo F3500-B (вымышленный одноместный болид, напоминающий автомобили Формулы-1 1990-х годов)
- Mine's Skyline (R34) GT-R V-spec N1
- Mitsubishi FTO Version R Aero Series
- Polestar 5
- Renault Espace F1 (знаменитый минивэн с двигателем Формулы-1)
Data Logger: представлен инструмент для телеметрии и анализа данных, позволяющий сравнивать прохождения кругов и отслеживать различные параметры, такие как скорость, положение педалей газа и тормоза, а также перегрузки.
Платное дополнение Power Pack:
Улучшенный искусственный интеллект Sophy 3.0: игроки смогут сразиться с продвинутым ИИ, который обеспечивает более реалистичное и агрессивное поведение соперников на трассе, требуя от игрока высокого мастерства.
50 новых гоночных событий в 20 тематических категориях, вдохновленных реальными гонками и автомобильной культурой разных стран.
Возвращается возможность участвовать в 24-часовых гонках на выносливость (например, на трассах Ле-Ман и Нюрбургринг), что является ключевой особенностью для фанатов серии.
Впервые в GT7 реализованы полноценные гоночные уик-энды, включающие тренировочные заезды, квалификацию и основную гонку.
В комплект поставки входят 5 миллионов внутриигровых кредитов, которые помогут игрокам приобрести необходимые автомобили для участия в новых соревнованиях.
