Новый трейлер Gran Turismo 7 - завтра выйдет обновление Spec III: 2 новые трассы, 8 автомобилей

4 декабря выйдет обновление Spec III, станет одним из крупнейших бесплатных обновлений для игры на этот момент, приурочено к преодолению отметки в 100 миллионов проданных копий серии Gran Turismo по всему миру. Одновременно с этим бесплатным обновлением выйдет первый платный DLC под названием Power Pack, который эксклюзивно для PS5 добавит 50 новых гоночных событий, включая 24-часовые гонки на выносливость, улучшенный искусственный интеллект.

Бесплатный контент Spec III:

Две новые трассы: Яс Марина в Абу-Даби и трасса имени Жиля Вильнёва в Монреале.

8 новых машин:

Ferrari 296 GT3

Ferrari 296 GTB

Fiat Panda (первое поколение)

Gran Turismo F3500-B (вымышленный одноместный болид, напоминающий автомобили Формулы-1 1990-х годов)

Mine's Skyline (R34) GT-R V-spec N1

Mitsubishi FTO Version R Aero Series

Polestar 5

Renault Espace F1 (знаменитый минивэн с двигателем Формулы-1)

Data Logger: представлен инструмент для телеметрии и анализа данных, позволяющий сравнивать прохождения кругов и отслеживать различные параметры, такие как скорость, положение педалей газа и тормоза, а также перегрузки.

Платное дополнение Power Pack:

Улучшенный искусственный интеллект Sophy 3.0: игроки смогут сразиться с продвинутым ИИ, который обеспечивает более реалистичное и агрессивное поведение соперников на трассе, требуя от игрока высокого мастерства.

50 новых гоночных событий в 20 тематических категориях, вдохновленных реальными гонками и автомобильной культурой разных стран.

Возвращается возможность участвовать в 24-часовых гонках на выносливость (например, на трассах Ле-Ман и Нюрбургринг), что является ключевой особенностью для фанатов серии.

Впервые в GT7 реализованы полноценные гоночные уик-энды, включающие тренировочные заезды, квалификацию и основную гонку.

В комплект поставки входят 5 миллионов внутриигровых кредитов, которые помогут игрокам приобрести необходимые автомобили для участия в новых соревнованиях.