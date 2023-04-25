Обновление 1.32 для Gran Turismo 7 с новыми автомобилями выйдет на этой неделе ©

Босс Polyphony Digital Кадзунори Ямаути в своем Твиттере сообщил, что на этой неделе на PS5 и PS4 выйдет новое обновление для Gran Turismo 7, которое должно стать патчем 1.32, следуя нумерации предыдущих обновлений, добавляющим четыре бесплатных автомобиля для всех игроков.

Ямаути не сообщил, какие именно четыре новых автомобиля будут представлены, но, как обычно, он поделился тизерным изображением, показывающим их силуэты, оставив сообществу возможность выяснить, что это за автомобили, используя эту подсказку.

Из приведенного изображения ясно, что два из бесплатных автомобилей в патче 1.32 будут одноместными болидами Формулы 1, 2 или Супер-Формулы. Согласно теориям игроков, двумя другими могут быть Jaguar XJ220 и Mercedes-AMG GT3 EVO. Посмотрим, попадут ли они в цель.

Что касается остального, то от патча 1.32 для Gran Turismo 7 можно ожидать новых возможностей, таких как новые соревнования и трассы, а также решение более или менее известных проблем в игре. Но чтобы знать наверняка, нам придется дождаться официальных сообщений от Polyphony Digital.

Предыдущее обновление, однако, добавило Audi RS 5 Turmo DTM '19, Prosche 959 '87, Porche Carrera GTS (904) '64, Toyota Alphard Executive Lounge '18, два варианта Нюрбургринга и графический режим 120 Гц.