Обновление 1.34 с тремя бесплатными автомобилями для Gran Turismo 7 выйдет на следующей неделе ©

На следующей неделе Polyphony Digital выпустит патч 1.34 Gran Turismo 7 для PS5 и PS4, который добавит 3 бесплатных автомобиля для всех игроков. Эта новость исходит непосредственно от босса студии Кадзунори Ямаути.

По традиции Ямаути не раскрыл, какими именно будут три новых гоночных автомобиля в игре, но поделился тизерным изображением, показывающим их силуэты, тем самым оставив игрокам задачу определить, какие это модели.

Согласно выдвинутым порталом GTPlanet гипотезам, речь идет о Ford Maverick 1971 года выпуска компании Greening Auto Company (автомобиль напротив), Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. (тот, что внизу) и, наконец, Nissan Skyline R32.

Помимо новых транспортных средств, патч 1.34 для Gran Turismo 7 также может включать в себя другие новшества, такие как трассы и соревнования, а также классическое множество исправлений более и менее известных проблем. Однако, чтобы знать наверняка, нам придется дождаться публикации обновления и официальных заметок в течение следующих нескольких дней.