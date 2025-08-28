Обновление 1.62 для Gran Turismo 7 добавляет новые концепт-кары Vision Gran Turismo

Хорошие новости для тех, кто интересуется, когда недавно представленные концепт-кары Corvette Vision Gran Turismo станут доступны для игры. Последнее обновление для Gran Turismo 7 выходит в 09:00 МСК и добавляет концепт-кары EV 2025 Corvette CX и Corvette CX.R. Vision Gran Turismo.
Электромобили появятся вместе с Afeela 1 2026 года и Renault Avantime 3.0 V6 24V 2002 года. Все четыре автомобиля будут доступны для покупки в Brand Central, но Renault Avantime 3.0 также можно найти в разделе подержанных автомобилей. Среди других интересных дополнений — новое дополнительное меню в GT Café — № 47: Japanese Racing Pioneers, которое становится доступно с 33-го уровня коллекционера.
В World Circuits также появились три новых события: European Sunday Cup 400: Circuit de Sainte-Croix – B Reverse, Japanese 4WD Challenge 600: Michelin Raceway Road Atlanta и World Touring Car 900: Circuit de Spa-Francorchamps. В Scapes также доступен новый кураторский проект — Toyosu Gururi Park в Токио, Япония.