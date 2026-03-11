Обновление 1.68 добавит в Gran Turismo 7 три новых автомобиля

Неважно, что Polyphony Digital и создатель серии, Казунори Ямаучи, уже думают о Gran Turismo 8 (и даже о прототипе для портативных устройств), потому что игра 2022 года по-прежнему пользуется большим спросом.
Обновление 1.68 для Gran Turismo 7 выйдет завтра, 12 марта, и добавит 3 новых автомобиля, 4 дополнительных гонки на мировых трассах и другие новые функции. Самое приятное, что новый контент, как обычно, на 100% бесплатный.
Вот 3 автомобиля, которые появятся в обновлении:
- Chevrolet Camaro Race-Mod ’69
- Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) ’91
- Renault Captur S Edition TCe 140 ’21
В дополнение к 3 новым автомобилям, новое обновление Gran Turismo 7 включает в себя следующие 4 этапа World Circuit:
- Европейский воскресный кубок 400 – Dragon Trail – Reverse Gardens.
- Японский кубок Clubman 550 спортивных автомобилей – Kyoto Driving Park – Reverse Yamagiwa.
- Американский кубок Clubman 700 спортивных автомобилей – Michelin Raceway Road Atlanta.
- Чемпионат мира по туринговым автомобилям 800 PR – Circuit Gilles Villeneuve.
И так нужно заплатить 3000$, чтобы получить все автомобили.
Конвейер не останавливается.
Вот не понимаю, есть гран туризмо и драйвклаб, почему бы сони ремастеры не выпустить? я вот готов схавать ремейки 1-5 части если они ничего кроме графония и платформы ps5\PC не внесут...