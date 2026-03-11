Обновление 1.68 добавит в Gran Turismo 7 три новых автомобиля

Неважно, что Polyphony Digital и создатель серии, Казунори Ямаучи, уже думают о Gran Turismo 8 (и даже о прототипе для портативных устройств), потому что игра 2022 года по-прежнему пользуется большим спросом.

Обновление 1.68 для Gran Turismo 7 выйдет завтра, 12 марта, и добавит 3 новых автомобиля, 4 дополнительных гонки на мировых трассах и другие новые функции. Самое приятное, что новый контент, как обычно, на 100% бесплатный.

Вот 3 автомобиля, которые появятся в обновлении:

Chevrolet Camaro Race-Mod ’69

Mazda ɛ̃fini RX-7 Type R (FD) ’91

Renault Captur S Edition TCe 140 ’21

В дополнение к 3 новым автомобилям, новое обновление Gran Turismo 7 включает в себя следующие 4 этапа World Circuit: