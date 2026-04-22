Обновление 1.69 для Gran Turismo 7 добавляет три новых автомобиля и испытания Power Pack

Polyphony Digital завтра выпустит обновление 1.69 для Gran Turismo 7, включающее три новых автомобиля, обновлённую систему наград и начало сезона Gran Turismo World Series 2026.
Самое большое нововведение, помимо новых автомобилей, — это система испытаний Power Pack, эксклюзивная для игроков PlayStation 5 с платным DLC Power Pack. В этой системе игроки получают награды в зависимости от количества гонок, которые они проходят за определённый период.
Награды обновляются еженедельно и могут быть просмотрены на экране карты мира или в диалоговом окне в правом верхнем углу экрана выбора событий. Это даёт игрокам новый повод возвращаться каждую неделю: не только ради спорта, но и ради постоянно меняющихся наград.
Три новых автомобиля охватывают широкий спектр:
- Сверхредкий Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) 1993 года выпуска, доступный через Legend Cars
- Футуристический электрический гиперкар Yangwang U9 2024 года выпуска, доступный через Brand Central
- Renault Twingo 1993 года выпуска, доступный через Used Cars.
Обновление 1.69 также добавляет три новых этапа World Circuits на трассах Circuit Gilles-Villeneuve, Yas Marina и Autódromo de Interlagos.