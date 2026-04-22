Обновление 1.69 для Gran Turismo 7 добавляет три новых автомобиля и испытания Power Pack

Polyphony Digital завтра выпустит обновление 1.69 для Gran Turismo 7, включающее три новых автомобиля, обновлённую систему наград и начало сезона Gran Turismo World Series 2026.

Самое большое нововведение, помимо новых автомобилей, — это система испытаний Power Pack, эксклюзивная для игроков PlayStation 5 с платным DLC Power Pack. В этой системе игроки получают награды в зависимости от количества гонок, которые они проходят за определённый период.

Награды обновляются еженедельно и могут быть просмотрены на экране карты мира или в диалоговом окне в правом верхнем углу экрана выбора событий. Это даёт игрокам новый повод возвращаться каждую неделю: не только ради спорта, но и ради постоянно меняющихся наград.

Три новых автомобиля охватывают широкий спектр:

Сверхредкий Porsche 911 Turbo S Leichtbau (964) 1993 года выпуска, доступный через Legend Cars

Футуристический электрический гиперкар Yangwang U9 2024 года выпуска, доступный через Brand Central

Renault Twingo 1993 года выпуска, доступный через Used Cars.

Обновление 1.69 также добавляет три новых этапа World Circuits на трассах Circuit Gilles-Villeneuve, Yas Marina и Autódromo de Interlagos.