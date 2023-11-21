Обновление для Gran Turismo 7 устраняет проблемы с трассами, GT Auto и многим другим

Polyphony Digital выпустила обновление 1.41 для Gran Turismo 7, которое вносит несколько изменений и исправлений.

Например, исправлена проблема в World Circuits, из-за которой очки для определения бонусных наград и автомобилей соперников не отражали характеристики автомобиля после настройки в быстрых и пользовательских гонках. Если вы заметили, что торцевые пластины кастомных крыльев на некоторых машинах окрашены неправильно, хотя вся машина окрашена, это также исправлено.

В GT Sport рейтинг водителя иногда снижается, хотя такого изменения не произошло. Это также было исправлено, а также проблема с контроллером, из-за которой вибрация не воспроизводилась нормально, когда сила вибрации равна 130 или выше для некоторых периферийных устройств. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с полными примечаниями к патчу по ссылке.

Gran Turismo 7 доступна для PS4 и PS5.