Обновление для Gran Turismo 7 выйдет на этой неделе и добавит 3 новых автомобиля ©

С момента последнего обновления прошло чуть больше месяца, июньское обновление Gran Turismo 7 выйдет на этой неделе, сообщил продюсер серии Кадзунори Ямаути в Twitter. Он сообщил о трех новых автомобилях, но, скорее всего, будет и другой контент, например, новые ландшафты и макеты трасс.

Что касается того, что это могут быть за новые автомобили, то, похоже, это Subaru Impreza 2004 WRX STI, Aston Martin Valkyrie и Mitsubishi Lancer Evolution III GSR (согласно Fighterman_FFRC в Twitter). Они выглядят вполне соответствующими силуэтам, но следите за официальным анонсом и трейлером, который покажет их в ближайшие дни.

Gran Turismo 7 доступна для PS4 и PS5 (полная версия игры также доступна на PlayStation VR2). Ознакомьтесь с нашим обзором здесь. Несмотря на некоторые противоречия при запуске, игра сильно изменилась за последний год. Частые обновления добавили новые автомобили, дополнительные меню для GT Cafe, типы соревнований, макеты трасс и многое другое.