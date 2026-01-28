Обновление Gran Turismo 7 добавит три новых автомобиля, новые события и многое другое

Создатели популярного гоночного симулятора Gran Turismo 7 объявили, что бесплатное обновление 1.67 выйдет 29 января 2026 года. Главной изюминкой станут три совершенно новых автомобиля, которые будут добавлены в гаражи игроков. Любители автоспорта смогут протестировать на трассе Hyundai ELANTRA N TC '24 и Porsche 911 GT3 R (992) '22. В набор также входит технологическая инновация в виде электрического спортивного автомобиля – Xiaomi SU7 Ultra '25.

Виртуальное кафе также было расширено за счёт дополнительного меню № 52, которое посвящено коллекционированию моделей Hyundai серии N. Однако для его использования необходимо иметь как минимум 58-й уровень коллекционера. Для тех, кто ищет новые испытания, в режиме «Мировые трассы» подготовлены три дополнительные гонки: World Touring Car 600 на легендарной трассе Нюрбургринг, Touring Car 700 на трассе Спа-Франкоршам и Touring Car 800 на горе Панорама.

Последней важной особенностью обновления является улучшение фоторежима «Пейзажи». В разделе «Избранные объекты» появятся новые фоны под названием «Калифорнийские виды», позволяющие запечатлеть ваши любимые автомобили на фоне живописных американских пейзажей.