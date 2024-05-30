Обновление Gran Turismo 7 добавляет 5 новых автомобилей, 4 новых мировых трассы и другое

Polyphony Digital выпустила еще одно новое обновление для Gran Turismo 7, и, как и каждый раз, оно приносит игрокам множество нового контента, включая новые автомобили, новые события и многое другое.

Во-первых, обновление 1.48 добавляет в Gran Turismo 7 пять новых автомобилей: Honda Civic SiR･II (EG) '93, Honda NSX GT500 '00, Nissan Skyline GTS-R (R31) '87, Volvo 240 SE Estate '93 и Volvo V40 T5 R-Design '13. Помимо этого, обновление также включает в себя следующие четыре новых события World Circuit:

Europe Sunday Cup 400 – Киото Драйвинг Парк: Ямагива

Japan FF Challenge 450 – Международная гоночная трасса Autopolis: короткая трасса

Japan FR Challenge 450 – Автодром Лаго-Маджоре: Запад

World Tour Car 800 – Трасса Сент-Круа: A

Также есть новая функция Scapes и новое меню кафе под названием «Дополнительное меню № 39: Гонщики японского GT», доступ к которым могут получить обладатели уровня коллекционера 48 или выше. Обновление выйдет 30 мая, в 09:00 МСК.

Gran Turismo 7 доступна на PS5 и PS4.