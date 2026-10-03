Обновление Gran Turismo 7 Spec IV (часть 1, октябрь 2026): новая трасса, шесть автомобилей, новые функции и другое

Анонсирована первая часть бесплатного обновления для Gran Turismo 7, состоящего из двух этапов. Обновление Gran Turismo 7 Spec IV (часть 1) — официально именуемое именно так, или же версия 1.72 (для тех, кто следит за нумерацией), а также октябрьское обновление 2026 года, — привнесёт в гоночный симулятор новую трассу, шесть новых автомобилей и целый ряд новых функций.

Список трасс Gran Turismo 7 пополнился автодромом Sportsland Sugo — ещё одной знаменитой японской трассой, отличающейся интересным рельефом с заметными перепадами высот.

Однако ещё больший интерес представляет список автомобилей. Часть из 12 машин, готовящихся к выходу в рамках Spec IV, была анонсирована ранее, но теперь мы можем увидеть шесть из них во всей красе, включая весьма приятные сюрпризы.

Новые автомобили

Honda Civic SI Group A Version 1987

Honda Step WGN Spada Premium Line 2023

Citroën 2 CV 6 Charleston 1986

Ferrari F355 Berlinetta 1994

Mazda RX-VISION GT3 EVO 2026

Xiaomi Vision Gran Turismo

Кроме того, во время прямой трансляции этапа GT World Series в Сингапуре было подтверждено появление как минимум трёх новых игровых функций в обновлении GT7 Spec IV (часть 1):

Car Viewer (Просмотр авто): трёхмерный просмотр автомобиля в гараже со свободной камерой. Машины можно позиционировать (например, выбирать угол поворота колёс); также добавлен режим детального осмотра салона со свободной камерой и возможность сделать снимок (фоторежим).

Car Concierge (Автоконсьерж): возможность заказать любой автомобиль, даже тот, которого в данный момент нет в продаже у дилера легендарных машин (Legend Car dealership). Вы оформляете заказ, получаете машину через несколько дней и оплачиваете покупку.

Brand-based Experience Events (События по брендам): новый раздел в Brand Central с мероприятиями, посвящёнными конкретным автомобильным маркам. Например, события для Xiaomi — это испытания, позволяющие освоить особенности управления электромобилями (по аналогии с тестами на получение водительских прав).

Обновление Gran Turismo 7 Spec IV (часть 1), запланированное на октябрь 2026 года, выйдет 15 октября — на следующей неделе.